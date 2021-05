MS recebe webinar sobre meios extrajudiciais de resolução de conflitos no agronegócio

Com transmissão ao vivo e gratuita no YouTube, Mato Grosso do Sul será palco, no próximo dia 19 de maio, às 19 horas, do 1º webinar “Meios Extrajudiciais de Resolução de Conflitos no Agronegócio”, realizado pela CIArb Brazil, que é a filial brasileira do CIArb (Chartered Institute of Arbitrators), principal órgão profissional para resolução de disputas.

Segundo o presidente do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul), João Paulo Lacerda da Silva, esse 1º webinar é um evento que vai reunir no Estado os maiores especialistas em meios extrajudiciais para a resolução de conflitos no agronegócio.

“É uma alegria para MS, mesmo que virtualmente, receber um webinar deste nível e com palestrantes altamente qualificados”, destacou, ressaltando as participações dos desembargadores Ruy Celso Florence e Dorival Pavan, bem como da procuradora-geral do Estado, Fabiola Marchetti, do presidente da Famasul, Mauricio Saito, e do presidente da CIArb Brazil, Cesar Pereira.

O presidente do IDAMS reforça a importância desse evento para o agronegócio sul-mato-grossense e brasileiro. “O cidadão brasileiro está muito acostumado a litigar em juízo e, no momento em que a CIArb Brazil traz esse evento, nós queremos incluir também o Estado neste debate acerca da solução extrajudicial dos conflitos”, pontuou, acrescentando que é uma honra fazer o encerramento deste 1º webinar sobre meios extrajudiciais de resolução de conflitos no agronegócio.

Serviço – Os interessados podem se inscrever pelo link https://zoom.us/webinar/register/WN_pR9dXTTdQIOT8tY4KX9EzQ para ter direito a certificado com carga horária de 4 horas