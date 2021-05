MS recebe nesta semana mais 81 mil doses de vacina contra Covid-19

O governo do Estado vai receber nesta semana um novo lote de vacinas contra a Covid-19 com 81.190 doses. A previsão de envio dada pelo Ministério da Saúde é entre quarta e sexta-feira.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, as doses serão distribuídas para os municípios continuarem a imunização. “Aguardamos autorização do Ministério da Saúde para podermos começar a vacinar por idade. Enquanto o Ministério da Saúde não se posiciona, continuamos vacinando os grupos prioritários já abertos”, disse.

O novo carregamento possui 73.000 doses da vacina AstraZeneca e 8.190 doses da vacina da Pfizer. Com o lote, MS totalizará 1.280.200 doses recebidas do imunizante.

As doses da Pfizer, por exigir um armazenamento em temperaturas muito baixas, serão guardadas na Coordenadoria Epidemiológica que contém um ultrafreezer. A máquina foi emprestada pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e tem capacidade de refrigerar os imunizantes em até -86ºC. (Com assessoria)