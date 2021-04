MS recebe 45,5 mil doses de vacina contra a covid-19

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, recebe do Ministério da Saúde 45,5 mil doses de vacinas contra o Coronavírus nesta quinta-feira (22), sendo 35,5 mil da AstraZeneca/Oxford e mais 10 mil doses da Coronavac. Este é o 14º lote e o Estado já totaliza 753.510 doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde para imunização no Estado.

As vacinas chegam às 23h55 no Aeroporto Internacional de Campo Grande e serão distribuídas aos municípios a partir das 7h30 de sexta-feira (23), pela Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a orientação é que as doses sejam distribuídas o mais rápido possível para os municípios. “Queremos que eles realizam a imunização a partir desta sexta-feira, sábado e domingo. Não queremos que estas vacinas fiquem paradas. Lugar de vacina é no braço”.

Segundo o secretário, as 35,5 mil da AstraZeneca/Oxford serão utilizadas para avançar no programa estadual de imunização com aplicação em grupos prioritários a serem definidos ainda pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Veja também: https://oestadoonline.com.br/desgovernada-carreta-desce-a-ladeira-e-destroi-veiculo-parado/