MS recebe 17º lote com 89.520 doses de vacina nesta segunda-feira

O Governo do Estado recebe nesta segunda-feira (3.5) um novo lote enviado pelo Ministério da Saúde com 89.520 doses da vacina contra Covid-19. As vacinas chegam às 7h30 no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que com o novo lote de vacinas será possível avançar na aplicação da primeira dose na população. “Recebemos 155 mil doses em uma semana, com isso poderemos atingir um publico maior de pessoas com a primeira dose”, disse.

O 17º lote é composto por 7.020 doses da vacina da Pfizer e 82.500 doses da vacina AstraZeneca. Com isso, Mato Grosso do Sul soma 915.580 doses recebidas do imunizante.

As 82.500 doses da AstraZeneca serão distribuídas aos 79 municípios nesta segunda-feira. As 7.020 da Pfizer serão aplicadas somente em Campo Grande, devido condições necessárias para armazenamento.

No sábado (1.5), a Secretaria de Estado de Saúde recebeu do Ministério da Saúde o 16º lote com 5.600 doses da vacina da Coronavac. Esse lote foi encaminhado ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei).