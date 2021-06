MS recebe 105 mil doses de vacina amanhã e espera mais 150 mil na próxima semana

Mato Grosso do Sul vai receber 255 mil vacinas para imunização contra a Covid-19, com a primeira parte do carregamento chegando nesta quinta-feira (24). Esse lote terá 105 mil imunizantes enquanto as outras 150 mil doses chegam na próxima semana.

A notícia foi anunciada pela deputada federal Rose Modesto. “Acabei de falar com o doutor João Lopes, chefe de gabinete do Ministério da Saúde onde ele me traz a informação que nosso estado recebe amanhã 105 mil doses de vacinas, do Butantan [CoronaVac], Pfizer e Janssen”, afirmou em vídeo divulgado em suas redes sociais.

A deputada destacou ainda que MS precisa de um número maior de vacinas por ser um estado de fronteira com outros países. “Mais feliz de saber que eles vão atender a nossa solicitação, de tanta gente que fez esse clamor ao Ministério da Saúde, de que atendesse o Mato Grosso do Sul com uma quantidade maior de vacinas levando em conta que estamos em um estado que faz fronteira com dois países”, disse.