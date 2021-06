MS pede ao Ministério da Saúde prioridade na vacinação contra a covid-19

Com 7.210 mortes e 304.315 casos registrados do novo coronavírus (covid-19) desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul encaminhou um ofício ao ministério da Saúde solicitando aumento do percentual das doses de vacinas.

O pedido ocorre devido à alta na taxa de ocupação global dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTis). Mato Grosso do Sul precisou transferir pacientes diagnosticados com a doença para outros Estados após o esgotamento da capacidade da rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na visão do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o Estado poderá ter uma resposta melhor ao enfrentamento do vírus com o avanço da vacinação.

“Nós precisamos avançar no processo de imunização de nossa população. Infelizmente, vivemos um momento dramático da doença em nosso Estado, não é o quadro que gostaríamos. Mas também não adianta lutarmos sozinhos, nós precisamos que a população entenda de uma vez por todas, que esta doença é séria. O vírus está ativo em nosso Estado com a presença de variantes, precisamos nos cuidar e não esquecer as medidas de biossegurança”, comentou Resende.

No ofício entregue ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governo do Estado informou o aumento o exponencial de casos confirmados, além disso é lembrado que os seis primeiros dias do mês de junho – quando o documento foi lavrado – o Estado já se aproximava de 11 mil novos casos de Covid-19.

Em anexo ao ofício foi inserido o 48º relatório do Programa de Saúde e Segurança na Economia (PROSSEGUIR), que apresenta os resultados por macrorregiões e municípios, contendo, inclusive, o panorama estadual de vacinação.

* Com informações do Governo do Estado