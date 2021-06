Com vacina da Janssen a caminho, MS espera por 105.090 doses nesta semana

O Governo Federal encaminha nesta semana novo lote com 105.090 doses de vacina contra Covid-19. A remessa é composta por 48.600 da Coronavac, 37.440 da Pfizer e 19.050 da Janssen. A Secretaria de Estado de Saúde aguarda informações do Ministério da Saúde sobre a data de envio dessas doses.

Com a nova remessa, Mato Grosso do Sul somará 1.720.310 doses recebidas desde o início da campanha de vacinação. A quantidade que cada município irá receber será definida com todas as Secretarias Municipais de Saúde em reunião extraordinária da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) e publicado no Diário Oficial do Estado.

De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 38,12% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante e 14,11% foram imunizados com a segunda dose.