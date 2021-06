MS e outros 17 estados tem operação contra pornografia infantil em andamento; uma pessoa foi presa

Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagrou nesta quarta-feira (9) uma megaoperação em Mato Grosso do Sul e outros 17 estados e cinco países para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A ação, batizada de “Luz na infância”, é realizada pela Polícia Civil em MS e cumpre 8 mandados de busca e apreensão em Dourados. Até o momento, uma pessoa foi presa.

De acordo com portal de notícias Dourados News, um universitário de 21 anos foi preso suspeito de pedofilia durante as ações. O flagrante ocorreu no cumprimento dos mandados.

Conforme a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), responsável pela operação no Estado, os mandados de busca e apreensão também ocorrem na Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

“Houve a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Homeland Security Investigations (HSI), que ofereceu cursos, compartilhamento de boas práticas e capacitações”, informa a nota.

Esta é a oitava edição da operação “Luz na infância”. No Brasil, além do Mato Grosso do Sul, as ações ocorrem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Amazonas. No total, atual 176 mandados de busca e apreensão. (Com Itamar Buzzatta e Agência Brasil)