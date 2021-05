MS é o estado mais rápido do país em aplicar vacinas contra Covid-19

Depois de liderar o ranking dos estados que mais vacinaram contra a Covid-19 segundo o Consórcio dos veículos de comunicação, Mato Grosso do Sul foi destacado pelo ritmo da imunização. Segundo o levantamento feito pelo portal Poder 360, MS é o mais rápido na aplicação de doses.

Conforme o levantamento, na média, os estados brasileiros levam 20,8 dias para aplicar vacinas já distribuídas pelo governo federal. A pesquisa foi feita de 1º de março de 2021 até o último dia 24.

Mato Grosso do Sul está muito abaixo desta média. Pelos dados divulgados, MS leva 11,8 dias para aplicar as doses de vacina. O segundo estado com mais agilidade em imunizar as pessoas é a Bahia, que leva 15 dias. A média é de 12,9 dias entre o recebimento das doses e aplicação no braço da pessoa.

O site também divulgou que MS é o estado que mais aplicou vacinas, com utilização de 88% do estoque recebido de imunizantes.

Os estados mais lentos são: Rio de Janeiro (33,9 dias), Acre (40,2 dias), Amazonas (47,3 dias) e Roraima (55,8 dias).

Os dados utilizados pelo Poder 360 foram retirados do painel LocalizaSUS, do governo federal, e da plataforma coronavirusbra1. Ambos possuem número de aplicações de vacinas conforme o informado pelas secretarias estaduais.

Conforme o portal, foi verificado o total de doses distribuídas em cada uma das datas do período analisado. Só então foi calculado o tempo que levou para o número de doses recebidas em cada dia ser aplicado.