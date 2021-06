MS e Campo Grande registram temperaturas de 0ºC a 3ºC nesta quarta-feira

O ar frio e seco de origem polar predomina na região Centro-Oeste na quarta-feira (30) continuam deixando as temperaturas baixas, e com possibilidade de geadas severas na madrugada em todo o centro-sul de Mato Grosso do Sul. A temperatura mínima pode variar entre 3ºC e 0ºC no Estado.

Mas pelo menos, durante o dia, o sol brilha forte em todas as áreas, conforme diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já os municípios da região sudoeste do mapa também podem registrar 0°C na madrugada e a máxima não deve passar dos 20°C na região pantaneira.

Para Campo Grande a previsão também é de geada intensa, com temperatura mínima de 3°C e máxima de 19°C. E o sol aparece com tempo claro ao longo do dia. Acesse também: Presidente Bolsonaro visita Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira