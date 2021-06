MS deve receber 215 mil doses da vacina Janssen nesta semana

Estado havia pedido lote de 1,8 milhão de ampolas para aplicar na população adulta

O Conasems (Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde) informou ao jornal O Estado que Mato Grosso do Sul pode receber no total até 215 mil doses de vacina da Janssen, número bem inferior às 1,8 milhão de ampolas pedida pelas cidades sul-mato-grossenses e que seria suficiente para imunizar toda a população local maior de 18 anos. Não há previsão da data do repasse do Ministério da Saúde ao Estado, mas a pasta federal espera pela chegada do imunizante na próxima terça-feira (15).

Segundo o Conasems, cerca de 3 milhões da Janssen, que é dose única para a imunização, chegam ao Brasil na próxima semana. “Esse montante já estava dividido entre os estados”, disse o secretário de Estado de Saúde.

Se seguida apenas essa divisão, o Estado receberia 38,4 mil doses do imunizante, levando em conta os critérios do PNI (Programa Nacional de Imunizações). Entretanto, o Ministério da Saúde havia deixado cerca de 176,6 mil doses como fundo de reserva. E é esse quantitativo que foi pleiteado por Resende.

Não tivemos a decisão oficial, mas, na noite de quinta-feira (10), o Conass (Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde) e Conasems pactuaram que essas doses vão ser encaminhadas. Entendo que há um encaminhamento forte neste sentido”, explicou Resende.

Conforme o secretário, a ideia era usar essas 176,6 mil doses para criar um cinturão sanitário na fronteira. Imunizar os municípios fronteiriços para fazer um estudo epidemiológico da eficácia dessa vacina. Mas o plano foi descartado.

“O Estado havia solicitado um quantitativo maior para vacinar a população dos municípios de fronteira, mas

o ministério quer que a secretaria estude para aplicar as doses em municípios com maior incidência da doença”, apontou Resende.

Resende admitiu que o plano de imunizar todo Mato Grosso do Sul de uma vez tinha como objetivo fazer em nível estadual o mesmo que o governo de São Paulo, por exemplo, fez com algumas cidades, como forma de avaliar os reflexos que isso poderia trazer.

“Fizemos solicitação para a bancada federal, os senadores de MS foram ontem (quinta, 10) de manhã ao ministro, o governador fez ligações, a ministra Tereza Cristina [da Agricultura] ligou ao ministro [da Saúde] para termos esse fundo de reseva, tivemos apoio. Todos participaram dessa conquista”, finalizou.

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul havia enviado um ofício ao Ministério da Saúde solicitando que as 3 milhões de doses da vacina Janssen fossem enviadas ao Estado, mas o pedido foi negado.

A Janssen, produzida pela empresa norte-americana Johnson & Johnson, possui eficácia geral de 66%. O imunizante é o quarto a ser utilizado em Mato Grosso do Sul. Para casos graves, sua eficácia é de 76,7% após 14 dias da vacinação, e de 85,4% após 28 dias da vacinação, de acordo com a bula da vacina. Ao contrário de outros imunizantes, a Janssen é aplicada em apenas uma dose, de 0,5 ml. Pessoas com mais de 18 anos podem tomar a vacina. A vacina deve ser armazenada em freezer na temperatura entre -25ºC e -15ºC.

