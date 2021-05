MS cresce e recebe classificação B no conceito do Tesouro Nacional

O governador Reinaldo Azambuja comemorou durante reunião com prefeitos da região do Ivinhema em Nova Andradina, a classificação B da CAPAG (Capacidade de Pagamento) concedida a Mato Grosso do Sul pelo Tesouro Nacional por meio de Portaria publicada nesta sexta-feira (21).

As avaliações “A” e “B” indicam solidez fiscal do Estado. A nota é composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. Assim, avaliando o grau de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa, faz-se o diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou município.

Em 2015, quando assumiu o Governo do Estado, Reinaldo Azambuja encontrou Mato Grosso do Sul na classificação D+ e já no ano seguinte (2016) avançou para C- e agora B, pela primeira vez na história. Esse desempenho é resultado da gestão eficiente, que permitiu a MS cumprir com toda as seis metas estabelecidas no PAF (Programa de Ajuste Fiscal): endividamento, resultado primário, despesa com pessoal, arrecadação própria e gestão pública.

Com essa nova classificação o Estado abre um teto fiscal de R$ 1,3 bilhão, podendo obter novos financiamentos. “Isso é um ganho muito grande para todos nós sul-mato-grossenses. Acho que não vamos precisar de empréstimos porque nossas finanças estão boas, mas será um importante termômetro para atrair investimentos com vistas a geração de empregos e melhoria de nossa qualidade de vida”, destacou Reinaldo Azambuja.