Motorista que matou entregador nega disputa de racha

O motorista do veículo Corolla que na noite de sábado (19) atropelou e matou o moto entregador Samuel Pompílio Bernardino dos Santos, de 22 anos, em Rio Brilhante, negou estar apostando corrida no momento do acidente. Flaviano Macena, de 26 anos, conduzia o automóvel e foi preso por homicídio culposo e embriaguez ao volante após passar pelo teste do bafômetro.

O acidente fatal aconteceu na Avenida Prefeito Theofanes, em Rio Brilhante, na saída para Maracaju. Testemunhas afirmam que o condutor do veículo Corolla participava de um racha com outro automóvel quando houve o atropelamento.

Em depoimento, Flaviano disse que voltava de Maracaju e atrás de um veículo HB 20. Depois que esse carro abriu para fazer ultrapassagem ele fez o mesmo e colidiu contra o motociclista. Ele negou participação em um racha.

No Corolla também estavam outro homem e uma mulher. Todos precisaram ser levados ao hospital com ferimentos.