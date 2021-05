Motorista morre após acidente em alta velocidade próximo ao Portal de Corumbá

A vítima do acidente não usava o cinto de segurança e havia bebido

Leandro Talaveira Salles, 25, morreu após um acidente de trânsito, por volta das 21h50 de domingo (02), próximo ao Portal de Entrada de Corumbá que dá acesso ao município de Ladário – 412 quilômetros de Campo Grande. Uma adolescente, de 17 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Corumbá.

Segundo informações, o acidente aconteceu após a vítima perder o controle do véiculo numa conversão em alta velocidade, segundo a passageira. Na sequência, o veiculo capotou e projetou o motorista para fora do automóvel. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou o óbito.

Ainda de acordo com a passageira, ambos estavam consumindo bebida alcoólica e que, Leandro, dirigia em alta velocidade e não fazia uso do cinto de segurança.