Motorista embriagado atropela motociclista e polícia vai atrás do suspeito no Jardim Ima

Edemilson Augusto Dias, 37 , foi preso em flagrante depois de atropelar um motociclista, 33, na noite de domingo (20), na região do bairro Jardim Imá, norte de Campo Grande. A vítima foi socorrida em estado grave, com fratura exposta nas duas pernas. Enquanto o motorista foi flagrado bêbado depois de tentar fugir do local do acidente.

Foi constatado que o autor conduzia um GM Corsa pela rua Guanabara, e a vítima trafegava pela rua Florianópolis no sentido oposto, conduzindo a Honda/CG, quando foi atingido por volta de 22h pelo automóvel que avançou a via preferencial (sinalização horizontal e vertical visível).

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, próximo ao local, testemunhas apontaram que o autor havia acabado de provocar um acidente e fugir. Na sequência, os agentes abordaram o suspeito e se deslocaram até o endereço do acidente.

Durante a ação, o teste de alcoolemia do motorista resultou no valor de 0,73 mg/l. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor, que foi conduzido para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Acesse também: Vacinação na Capital inicia a semana exclusivamente para a segunda dose da Astrazeneca