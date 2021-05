Motorista dorme em caminhão e é acordado por assaltante

Um motorista foi surpreendido na manhã deste domingo (9), no momento em que parou o caminhão em um posto de gasolina e foi acordado por um assaltante. O fato aconteceu em Dourados. Conforme apurou o jornal local, Dourados News, uma pessoa bateu na porta do carona e, em seguida, na porta do motorista. O condutor abriu a janela do caminhão e um desconhecido anunciou o roubo de posse de uma arma de fogo.

O indivíduo fugiu do local levando R$ 1.181 em dinheiro e uma lâmina de cheque no valor de R$ 1.647 de um cliente da vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).