Sequestro de caminhoneiro termina com três suspeitos presos

Por volta de 03h20, da madrugada deste domingo (9), um caminhoneiro foi roubado durante um requestro e liberado próximo a avenida Ludio Coelho, na vila militar da Base Aérea, em Campo Grande. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) investigou o caso e prendeu três envolvidos no crime.

Segundo informações, a equipe recebeu uma denúncia da PRF do Posto da base “Guaicurus”, sobre um roubo na Rua Belém, região do Jardim Imá. Neste endereço morava Gemerson, 26, quem pagou para que o condutor (preso) pela PRF em Miranda conduzindo o caminhão produto de roubo até a fronteira com a Bolívia.

Durante o caso. o suspeito entregou Marcia, 43, vulgo ‘Madrinha’, como responsável por sua contratação. De acordo com o suspeito, ela agia como intermediária entre os autores do roubo. As equipes Batalhão de Choque e da PRF foram aos endereços indicados pelo motorista preso e Edelson foi flagrado conduzindo o caminhão roubado. Aos policiais, ele negou envolvimento.

Márcia admitiu que possui uma dívida de tráfico com a organização criminosa PCC e em razão disso vem há tempos intermediando ações criminosas que envolvem roubos de veículos e transporte desses para os países vizinhos (Paraguai e Bolívia).

