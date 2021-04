Motorista de aplicativo é preso acusado de se masturbar para passageira de 15 anos

Polícia prendeu em flagrante um motorista de aplicativo, de 42 anos, acusado de ter abusado de uma passageira de 15 anos na tarde de sexta-feira (23). O homem foi detido e levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, em Dourados – 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, a vítima acionou o serviço de aplicativo para ir até a escola. Chegando perto do destino, o motorista teria parado o veículo Fiat/Uno Vermelho, e começado a passar a mão no corpo da garota enquanto se masturbava dentro do veículo, chegando a ejacular no tênis da vítima. A jovem conseguiu escapar e saiu desesperada do carro, gritando.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e logo após diligências, equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher conseguiu deter o acusado que foi preso em flagrante e segue na delegacia sendo atuado pelo crime de estupro. O tênis que a vítima usava também foi apreendido e encaminhado para análise.