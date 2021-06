Motorista cai em golpe do “falso frete” tenta fugir, mas acaba baleado

Identificado como Ênio Dênio Gonçalves, de 45 anos, o homem que foi baleado e encaminhado para o Hospital da Vida na manhã desta quarta-feira (16), após cair no golpe do “falso frete”, na BR-163.

Segundo o site Dourados News, a vítima foi contratada para fazer um frete na região da Embrapa, porém, ao chegar no local foi recebida por dois indivíduos que anunciaram o roubo.

Assustado, o motorista retirou a chave da ignição, desceu do veículo e correu para fugir dos criminosos, mas foi atingido com um disparo de arma de fogo na região do braço.

A ambulância da CCR MS Via esteve no local e socorreu a vítima para atendimento médico no Hospital da Vida.