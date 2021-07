Motoqueiro morre atingido por motorista embriagado na av. Ernerto Geisel

O autor assumiu ter ingerido duas latas de cerveja

Fernando Gomes Martins Alves, 36, morreu em um acidente entre moto e carro, por volta de 23h desta quinta-feira (1), no cruzamento entre a Avenida Presidente Ernesto Geisel e a Rua do Aquário, região do bairro Jardim Nhanhá, sentido sul de Campo Grande.

Policiais Militares do Trânsito atenderam a ocorrência e prestaram o boletim de ocorrência informando que o motociclista foi atingido pelo Volkswagen Spacefox dirigido por Cleber Mendonça Coelho Júnior, 21, preso após ter sido flagrado com 0,55 mg/l de álcool no sangue.

Na delegacia, o autor assumiu ter ingerido duas latas de cerveja, alegando que a sinalização semafórica estava verde para a sua via e que o motoqueiro teria passado na sinalização vermelha.

De acordo com informações da perícia, houve marcas de arrastamento do veiculo em cima da motocicleta por quase 59 metros. Na sequência, o veiculo VW Spacefox foi entregue para o pai do autor, e a motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran.