Motoqueiro se envolve em acidente com retroescavadeira em trecho de obras

Motociclista invadiu a área sinalizada para obras e colidiu com uma retroescavadeira na tarde de quinta-feira (24), entre a rua Edu Rocha com a rua Joaquim Murtinho, em Corumbá – 417 quilômetros de Campo Grande

Segundo informações oficiais, o piloto estava consciente após a batida e alegava fortes dores no tornozelo esquerdo. Na sequência, os socorristas realizaram o primeiro atendimento a vitima, que se recusou a ir ao pronto socorro.

Os locais interditados que estão em obras, possuem máquinas trabalhando e ainda contam com desníveis e buracos que colocam em risco a segurança dos motoristas, motociclistas e trabalhadores dessas obras pois não percebem a presença de um veículo.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)