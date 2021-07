Motociclista morre em batida em caminhão parado em Aquidauana

Joel de Oliveira Silva, 39 anos morreu depois de bater a motocicleta que pilotava na traseira de um caminhão parado. O acidente aconteceu na noite de ontem (2), rua Antônio Campelo, em Aquidauana.

Conforme informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima sofreu ferimentos graves na cabeça com afundamento no crânio e rosto. O motociclista chegou a ser socorrido, no entanto, ainda no local sofreu uma parada cardíaca e morreu.

De acordo com o site de notícias O Pantaneira, Joel era ex funcionário da conveniência Ki Festa e deixa cinco filhos.

