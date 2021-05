Motociclista morre e outro fica ferido em acidente com caminhão baú

Foi identificado como Keven Batista e 18 anos o jovem que morreu na noite desta quarta-feira (12) após colidir a motocicleta que pilotava em um caminhão baú na Rua Antenor Félix Rodrigues com a Iraci Chaves de Maman, no bairro Odércio de Matos em Naviraí – distante a 364 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava acompanhada de outro rapaz que também ficou ferido, mas foi socorrido.

De acordo com o site Folha de Naviraí, os dois rapazes estavam em uma moto Honda e trafegavam na Rua Iraci quando acabaram colidindo com um caminhão baú que transitava na Rua Antenor. Com o impacto, o capacete que era utilizado pelo condutor da moto ficou destruído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegando ao local foram prestados os primeiros socorros às vítimas.

Keven foi encontrado com sinais vitais e conduzido imediatamente pela viatura do Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de Naviraí. O jovem teve parada respiratória, seguida de parada cardíaca ainda no interior da viatura, quando foi inicia manobra de ressuscitação cardíaca.

A vítima tinha otorragia severa (sangramentos pelo canal do ouvido) e chegando no Hospital Municipal, o médico plantonista constatou a morte.

O outro jovem, que estava na garupa da moto, também foi socorrido por outra viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital aparentando estar com fratura na perna esquerda.

A Polícia Militar esteve no local colhendo os detalhes do acidente, ouvindo o motorista do caminhão baú, e o jovem que estava na garupa da moto e outras testemunhas. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)