Motociclista morre após colidir contra pneu de caminhão

Motociclista de 22 anos, identificado como Diego Rocha Vargas, morreu na rodovia MS-156, em Caarapó, a 273km da Capital. O acidente ocorreu no sábado (10) após o jovem colidir contra o pneu traseiro de um caminhão.

De acordo com informações do Caarapo News, o motociclista seguia pela rodovia, sentido a usina Raízen, quando tentou ultrapassar o caminhão e percebeu que outro veículo se deslocava no sentido contrário.

A vítima tentou retornar, porém acabou colidindo contra o pneu traseiro. No momento do acidente, outro motociclista tentou desviar de Diego, mas perdeu o controle da moto e caiu.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Beneficente São Mateus. Diego chegou sem vida ao local.

A vítima trabalhava na usina e seguia para a empresa quando se envolveu no acidente fatal.