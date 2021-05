Motociclista morre após bater em traseira de caminhão estacionado

Uma mulher de 30 anos morreu na madrugada deste sábado (1) após um acidente de trânsito no município de Caarapó.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 1h30, uma equipe da Polícia Militar de Caarapó comunicou o plantonista da delegacia local, que um acidente de trânsito teria matado uma moradora da cidade.

Dreycilene Pereira Solis trafegava com sua motocicleta Honda Titan placa HTC-3164 no sentido Lest/Oeste, quando bateu na traseira de um caminhão (placas CUE-6C25) que estava estacionado, na Rua Manoel Ferreira de Araújo, próximo a Igreja Mundial do Poder de Deus.

A equipe do Setor de Investiagações Gerais foi acionada e compareceu ao local juntamente com a Perícia de Dourados para as devidas providências. Com o impacto a vítima morreu no local.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Caarapó.