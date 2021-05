Motociclista morre ao furar preferencial e bater em veículo

O jovem Vitor Oliveira Barbosa, 20, morreu após bater a moto contra um carro na madrugada deste domingo (23), no cruzamento das Ruas Lauro Amaro de Matos com Manoel Amaro de Matos. região do Parque do Lago, em Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, Vitor pilotava uma moto Honda Titan Fan 150 pela Rua Lauro Moraes de Matos, quando bateu na lateral do veículo Toyota Corolla preto conduzido por um homem, de 26 ano,s que estava acompanhado da esposa.

Na colisão Vitor sofreu traumatismo craniano e trauma de tórax. Após o acidente, o carro ainda bateu contra um muro de uma residência. Equipes do Corpo de Bombeiro e Samu tiveram no local tentaram reanimar a vítima, porém o jovem acabou morrendo.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)