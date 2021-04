Autor de homicídio em milharal confessa o crime e é preso

A morte do colombiano Daniel Alejandro Londono Zuleta, 26, encontrado na manhã desta terça-feira (13) em um milharal, desencadeou uma investigação em busca do autor do crime. Horas depois, o dono de um lava jato, de 35 anos, foi preso após confessar que o assassinato foi motivado por um empréstimo.

Segundo informações, indivíduos que moravam com a vítima informaram que Daniel teria saído para cobrar uma parcela dos empréstimos em um lava rápido/borracharia na margem da rodovia. O dono do lava rápido foi identificado como E.M.S, de 35 anos.

Durante entrevistas no local, o suspeito apresentou algumas versões estranhas. Diante das suspeitas, ele foi conduzindo para ser ouvido na delegacia. Na sequência, o autor ficou confuso e não conseguiu sustentar a mentira.

Em seguida, ele confessou o crime aos policiais, narrando que o desentendimento entre ele a vítima teria sido motivado por um empréstimo que havia pego com a vítima, levando a ameaça-lo. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de homicídio consumado.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)