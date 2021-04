Morre motorista de caminhonete que dirigiu baleado até hospital; veja o vídeo

Morreu na tarde desta quarta-feira (14) Vitor Escobar Castilho Júnior de 41 anos, o motorista que foi baleado e conseguiu dirigir até o hospital, em uma caminhonete, na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. Ele chegou a ser transferido para um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no município, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme o portal Capitán Bado, a vítima dirigia sua caminhonete Toyota Hilux branca quando parou em uma banca de rua e foi atingido pelos disparos, por volta das 12h30.

O homem ainda teria conseguido chegar até o veículo, que estava estacionado, e atingido outro carro no caminho. Ele deu entrada no hospital particular San Lucas, onde passou por cirurgia, e posteriormente enviado à Ponta Porã para a UTI. Nenhum suspeito foi preso até o momento.