Moradores do Nova Esperança denunciam fechamento de unidade de saúde do bairro

Moradores do bairro Nova Esperança temem ficar sem uma unidade de saúde próxima de casa. O presidente da associação de moradores do bairro e membro do Conselho Comunitário de Saúde, Irwing Ferreira, denunciou que a prefeitura pretende fechar USF (Unidade de Saúde da Família) Jardim Nova Esperança e transferir os atendimento para o posto do Jockey Club.

Conforme Ferreira, a unidade de saúde atende uma média de 8 mil pessoas por mês, de 9 bairros. Ele explicou que a prefeitura tinha a previsão, em 2017, de reformar a USF do Nova Esperança e construir uma outra unidade na região. Porém, o terreno escolhido não é apropriado, o que embargou a obra.

O presidente da associação afirmou ainda que a situação da USF é precária e isso teria motivado o município a fechar a unidade e transferir os atendimentos para o posto localizado no bairro Jockey Club. Ferreira ressaltou o prejuízo para a comunidade. “O impacto é muito grande porque nós temos pessoas, famílias em vulnerabilidade, atendemos algumas regiões muito necessitadas”, disse. “A saída desse posto vai nos deixar a mercê”.

A necessidade de construção de outro posto na região também foi lembrada. “É de suma importância termos este posto. Não somente esta unidade, mas a construção de um posto novo”, disse Ferreira. “A retirada [deste posto] faz com que as famílias se desloquem para a outra unidade. Esta unidade é distante do Nova Esperança”, afirmou.

Outro morador, Argeu dos Anjos, endossou os pontos elencados pelo presidente de bairro. “Essa unidade nasceu no Jockey [Club], foi desmembrada há 20 anos, agora, depois de 20 anos, querem voltar para lá. Percebemos que a população não tem condições de se juntar à outra unidade”, afirmou.

A reportagem apurou a situação com servidores da unidade da saúde, que confirmaram os planos da prefeitura de transferir os atendimentos da USF Nova Esperança para o Jockey Club.

Questionada, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) afirmou que não há nada decidido sobre a mudança. “Não há nenhuma deliberação em relação à mudança da unidade. A USF Nova Esperança segue com atendimento normal”, informou por nota. (Com Itamar Buzzatta)