Moinho Cultural oferece capacitação online na área de música e dança

O mês de maio está movimentado para o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano. A OSC de Corumbá promove a partir de terça-feira (11) capacitação artística gratuita e online.

A “Experiência Coaching” com a bailarina renomada e madrinha do Moinho, Beatriz de Almeida segue até o dia 21 de maio. As aulas são direcionadas para bailarinos e estudantes de nível intermediário e avançado, e os encontros serão online nas terças, quintas e sextas, sendo uma hora cada aula. As vagas são limitadas

Já entre os dias 11 e 20 de maio, acontece o MasterClass de Música de Câmara com o maestro Eduardo Martinelli. O curso é voltado à instrumentistas ou cantores que tenham prática em leitura musical e também é totalmente gratuito e online.

As inscrições podem ser realizadas no link.

Sobre Beatriz de Almeida

Ela é diretora do Beatriz de Almeida Estúdio de Dança (Campo Grande -MS), bailarina e mestre em ballet, além de madrinha do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano (Corumbá-MS), onde ministra aulas e desenvolve criações coreográficas.

Sobre Eduardo Martinelli

Ele é arranjador musical, diretor artístico, regente e educador em diversas instituições. No Instituto Moinho Cultural Sul-Americano (Corumbá-MS), é responsável técnico e maestro da Orquestra Sinfônica do Pantanal.

Sobre o Instituto

Localizado em Corumbá-MS há 16 anos, o Instituto é uma Organização da Sociedade Civil – OSC, que tem como principal atividade a oferta para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de Corumbá, Ladário, Puerto Suarez e Puerto Quijarro, aulas de dança, música, tecnologia e informática; o serviço de convivência e fortalecimento vínculo entre instituição, família, escola e participante, além da formação de intérpretes criadores para jovens e adultos, com a companhia de dança, núcleo de tecnologia e orquestra. Sua missão é diminuir a vulnerabilidade social na região de fronteira Brasil-Bolívia, por meio do acesso à bens culturais e tecnológicos.

Serviço:

Interessados em conhecer mais sobre o trabalho do Moinho Cultural e Cia de Dança acesse o site www.moinhocultural.org.br ou as páginas do Instagram @moinho_cultural e @ciadedancadopantanal. Para doações acesse diretamente o www.moinhocultural.org.br/abrace-o-moinho ou o PIX: 05420357000142.