Moção de Congratulações vai para servidor responsável por drive-thrus

O servidor público da Secretaria Municipal de Saúde Lino de Arruda Viegas Neto foi homenageado pelo vereador Dr. Victor Rocha (PP) com uma Moção de Congratulações, devido a sua atuação na área de saúde durante a pandemia de Covid-19 na elaboração de projetos para os Drive-Thrus de Campo Grande.

Ele atua exclusivamente na área de elaboração e edição de projetos arquitetônicos, tendo colaborado para organização dos drive-thrus no Parque Ayrton Senna, Centro de Vacinação Guanandizão e no Albano Franco, para administração das vacinas contra a Covid.

Também atuou na readequação da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alessandro Martins de Souza Silva – Vila Almeida e da Unidade de Pronto Atendimento Aparecida Gonçalves Saraiva – UPA Universitário, para atendimento com leitos exclusivos coronavírus.

“A moção se justifica pela necessidade do reconhecimento da importância deste profissional que, com esforço, tem atendido com precisão as demandas que necessitam a saúde pública. Nosso sincero agradecimento ao profissional, seu empenho e dedicação neste momento difícil que estamos vivendo. Seremos eternamente gratos”, destacou o vereador.

Assessoria de Imprensa do Vereador