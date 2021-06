Missa de 7º dia de tia Janete será neste sábado

Está marcada para este sábado (12) às 18h a missa de 7º dia da merendeira que marcou a vida de estudantes na escola do bairro José Abrão em Campo Grande. Com muitas histórias e lembranças, ela se despediu no domingo (6) e deixou dezenas de corações partidos.

Além do seu legado e muitos fãs pela comunidade, Janete deixou dois filhos biológicos, Josemir e Joselaine, Janete adotou os meninos João Victor, com 10 dias de vida, e João Pedro, com 3 dias de maternidade.

O Estado Online MS se solidariza e deseja mais uma vez força aos amigos e familiares de Janete.