MISS MS Gay se adapta para acontecer e bate recorde de arrecadação de alimentos

“Sentimento que a gente não deve parar. A todo momento o mundo vai sempre se adaptar ao novo. Ano que vem tenho certeza que não vou poder ficar sem transmissão online porque a dimensão que trouxe é muito maior. Tendo estes obstáculos descobrimos novas coisas. Isso foi muito bacana. Não deixar de realizar e realizar com maestria”, refletiu o organizador do Miss Mato Grosso do Sul Gay, o empresário do ramos dos cosméticos, Frank Rossatte da Cunha Barbosa. Além disso, a pontuação extra de 3 pontos foi para arrecadação de alimento que chegou a 1,5 tonelada. O segundo lugar levou 2 pontos e quem arrecadou pelo menos 20 kg recebeu 1 ponto.

Esse ano não puderam trazer como de costume onde um mundaréu de candidatos se apresentava. Foi feito em duas etapas onde na primeira foram escolhidos cinco candidatos por categoria e na segunda “As pessoas enviaram fotos de rosto, corpo e vídeos desfilando e se apresentando. Assim, decidimos fazer conforme o decreto vigente e realizamos o evento com 50 pessoas no total (candidatos, jurados e uma pessoa ao lado de cada candidato)”, explica Frank.

Os alimentos já foram destinados às entidades com registro do doador com nota e foto, em Campo Grande e em todo interior do Estado. “Miss e Mister Popularidade com votação na internet também receberam pontuação extra. Outra novidade foram os vestidos para o Miss Plus Size onde foi proibido vestidos brilhosos para tentar diminuir os custos com pedraria, por exemplo. Fizemos isso para mais pessoas participarem. Assim, chegamos já a mais de cinco mil acessos no Youtube onde foi feita a transmissão”, conta Frank.

Confira os vencedores (logo depois fotos e vídeo:

Miss Beleza T MS

coroada Emanuelele Fernandes, que irá para o concurso Brasil

Mister gay

1 lugar Anderson Domingos

2 lugar Francisco leite

3 lugar Anderson zanfolin

Mister simpatia

Francisco leite

Mister popularidade

Anderson Domingos

Melhor traje de gala

Francisco leite

Miss gay

1 lugar Val Araújo

2 lugar Lívia Helena

3 lugar Stefany Parlatori

Miss simpatia

Meriju Silva

Miss popularidade

Val Araújo

Melhor traje de gala

Kaori nana

Miss Plus size

1 lugar alexya alba

2 lugar Sarah Rodrigues

3 lugar Cher Dellavick

Miss simpatia

Sarah Rodrigues

Miss popularidade

Alexya Alba

Melhor traje de gala

Alexya Alba