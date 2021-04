Ministro da Educação demite presidente da Capes

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou nesta 2ª feira (12.abr.2021) a exoneração do presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Benedito Guimarães Aguiar Neto, que foi informado da decisão na 6ª feira (9.abr).

À imprensa, Aguiar Neto revelou ter sido pego de surpresa e disse não saber o motivo. “É um ato de gestão do ministro, sem me dar as explicações. Eu perguntei, ele disse que era uma decisão política. Foi a única coisa que me adiantou”, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.

No Twitter, Milton Ribeiro informou que a exoneração será publicada ainda nesta 2ª feira no DOU (Diário Oficial da União. O ministro destacou ainda que o próximo presidente do órgão será “um profissional de perfil técnico e acadêmico”, e que vai divulgar o nome em ocasião oportuna.

A Capes é uma fundação do MEC (Ministério da Educação) responsável pela expansão e consolidação dos programas de pós-graduação no país.

Aguiar, que estava à frente da fundação desde janeiro de 2020, defendia a formação de 1 núcleo de ciência, fé e sociedade para pesquisar o “design inteligente”, teoria pseudocientífica contrária à Teoria da Evolução, de Charles Darwin.

Essa não é a primeira mudança promovida no MEC nos últimos meses. Ribeiro já trocou o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). Alexandre Lopes, que ocupou o cargo de maio de 2019 a fevereiro de 2021, foi substituído por Danilo Dupas, então secretário de Regulação. No final de março, a secretária de Educação Básica, Izabel Lima Pessoa, pediu demissão.