Ministério da Saúde suspende aplicação da AstraZeneca em grávidas e puérperas após morte de paciente

A vacina da AstraZeneca/Oxford está temporariamente suspensa para aplicação em grávidas e puérperas. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa do Ministério da Saúde no fim da tarde desta terça-feira (11). A medida foi tomada após a morte de uma mulher por trombose que foi imunizada. Agora, uma investigação está sendo feita para determinar a causa tem a ver com o imunizante.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou que a vacina está sendo suspensa por precaução até que seja esclarecida a causa da morte, que ocorreu na última sexta-feira (7). A paciente tinha 35 anos e era do Rio de Janeiro.

“Foi notificada à Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária], na última sexta (07 de maio de 2021), pelo próprio fabricante da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, a Fiocruz, a suspeita de evento adverso grave de acidente vascular cerebral hemorrágico com plaquetopenia ocorrido em gestante e óbito fetal”, diz trecho da nota.

Com a suspensão súbita, a Anvisa ainda vai determinar o que será feito com as grávidas que foram imunizadas com a AstraZeneca ou que iriam ser vacinadas nos próximos dias. “A gente solicita que [as mulheres] aguardem um posicionamento do Programa Nacional de Imunização”, disse a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Francinato.

As gestantes serão acompanhadas por 30 dias pelas unidades de saúde após imunização, que já foram orientadas dos procedimentos para tratamento de trombose, segundo o Ministério. Foi destacado ainda que as mulheres devem ficar atentas a sintomas como falta de ar, dor no peito e inchaço na perna, que devem ser relatados para os médicos já que podem ser sinais de trombose.

A orientação do Ministério da Saúde é que as grávidas com comorbidades se vacinem com a CoronaVac ou com o imunizante da Pfizer.

Morte de paciente

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou o Ministério da Saúde que o caso de trombose da paciente do Rio de Janeiro pode ser relacionado ao uso de vacinas com adenovírus como é o caso das vacinas de Oxford/AstraZeneca, aprovadas para uso no Brasil.

A bula do imunizante fornece dados insuficientes para que se possa relacionar a trombose com a vacina. Por este motivo, a agência recomendou a suspensão. No entanto, a morte segue em investigação.

“Esse caso está em fechamento, faltam alguns detalhes em relação a exames laboratoriais que estão em investigação para o fechamento conclusivo deste caso”, afirmou coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Francinato.

Suspensão em MS

Antes da coletiva do Ministério da Saúde, o governo do Estado já havia anunciado a suspensão da vacinação de grávidas e puérperas com a AstraZeneca, seguindo a recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).