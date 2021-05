Ministério da Agricultura e Sebrae se unem pela recuperação do Pantanal

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou nesta semana o Pró-Pantanal, programa de recuperação econômica do bioma pantanal por meio de ações de apoio às micro e pequenas empresas no território, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

A iniciativa foi apresentada em uma reunião realizada em Brasília com a presença da ministra Tereza Cristina e da diretoria do Sebrae. A ideia é reduzir o impacto das queimadas do pantanal na economia dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por meio do incentivo das atividades econômicas e de estímulo aos novos negócios.

Em 2020, incêndios destruiram mais de 4 milhões de hectares do Pantanal, o que incentivou o projeto. O presidente do Sebrae, Carlos Melles, relembrou o incidente e falou sobre a importância da parceria. “O trabalho conduzido pela ministra tem feito muito bem ao Brasil. Nosso papel é preservar o Pantanal e dar condições de sustentabilidade para esse projeto”, disse Melles.

A ministra Tereza Cristina ressaltou o objetivo do projeto, “Temos que fazer o Pantanal desenvolver todo o seu potencial de biodiversidade. Estou muito preocupada com o momento da seca, está passando da hora de nos aprofundarmos no Pantanal. E nas atividades que podem ser desenvolvidas lá. Estamos juntos para ajudar a agropecuária brasileira e para ajudar o Brasil.”

O programa quer elevar a competitividade e produtividade dos pequenos negócios do turismo, agronegócios e economia criativa com base na inovação e tecnologia. Além disso, também tem a intenção de proteger e combater incêndios florestais, atuando de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

