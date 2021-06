Metade da população adulta de MS já está vacinada, afirma SES

Mato Grosso do Sul alcança a marca de 51,8% da população imunizada segundo a Secretária de Estado de Saúde (SES), o que corresponde a exatamente metade dos moradores. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (22) e apontam que 1.077.335 pessoas tomaram a primeira dose e 405.021, já receberam a segunda.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o motivo é de muita comemoração. “Temos trabalhado muito para ocuparmos esta posição e acredito que vamos ser o primeiro Estado do país a sair desta pandemia. Para que isto aconteça é preciso que os municípios continuem vacinando no sábado e no domingo. Assim, as vacinas que chegam em nosso Estado, queremos que a imunização aconteça na maior velocidade possível. É uma corrida que salva vidas”, destaca.

Com a Assessoria