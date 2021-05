Mesmo com muitas mães vacinadas, almoço com toda a família ainda não é recomendado

Para especialistas, o momento ainda exige muita cautela e, por isso, os encontros devem ser evitados

No próximo domingo, 9 de maio, será comemorado o Dia das Mães, data na qual muitas pessoas se reúnem para aquele delicioso e tradicional almoço em família. Entretanto, desde o ano passado, em razão da pandemia da COVID-19, a recomendação é a mesma em toda festividade: nada de aglomeração. Neste ano muitas mães já estão imunizadas, tomaram as duas doses da vacina contra o vírus. Mas, mesmo assim, segundo médicos, ainda não é aconselhável almoço com toda a família.

A família da matriarca Nilza Pereira, 80 anos, ainda não definiu como será a comemoração deste ano. Em 2020, cada filho passou em casa com sua família e fizeram revezamento para ir até a residência da mãe parabenizá-la pela data, justamente para não ocorrer aglomeração. Ao todo, dona Nilza tem nove filhos, sendo que dois moram em outras cidades do Estado.

“Para este ano me sinto mais segura caso tenha um almoço com a família, porque já estou vacinada. No ano passado eu mesma pedi para que não houvesse o almoço e nem que todos viessem ao mesmo tempo aqui em casa”, afirmou.

Uma das filhas, Josefa Domingos, 56 anos, disse que a comemoração pode até acontecer, porque, além da mãe, alguns irmãos também já estão imunizados. Josefa tem três filhos, então, segundo ela, se os irmãos optarem por não fazer o almoço com toda a família e a matriarca, passará como no ano passado apenas com os filhos e o marido.

Ainda estamos pensando, porque sabemos que a pandemia ainda não acabou e que podemos colocar em risco a saúde de todos. E caso optemos por fazer o almoço, tomaremos todos os cuidados necessário”, alegou.

Na casa de Leolina Oliveira, de 59 anos, mãe de três filhos, ela já foi imunizada com a primeira dose da vacina, no entanto garantiu que, assim como no ano passado, a comemoração será em casa com os filhos e os dois netos. A mãe da Leolina já faleceu e os irmãos moram no interior da cidade.

Apenas um filho não mora comigo, mas trabalha com meu marido e com o irmão. Então como já temos convívio não vejo perigo em almoçarmos juntos. Quem poderíamos convidar para passar a data juntos, seria a família do meu esposo, lógico se não fosse a pandemia e os perigos”, disse.

Especialista destaca cuidado

O infectologista Julio Croda afirmou que ainda não é o momento para reuniões com toda a família. O recomendado é que o Dia das Mães seja comemorado apenas com as pessoas que moram na mesma residência. “Mesmo com a vacinação, sabemos do risco que a pessoa ainda tem em contrair o vírus, então seguem as mesmas medidas que já falamos no Natal, réveillon e carnaval”, assegurou.

(Confira mais na página A4 da versão digital do jornal O Estado)