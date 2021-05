Mesmo com mudanças no Prosseguir, Estado estuda aplicar medidas mais rígidas nesta semana

A situação da pandemia da COVID-19 em Mato Grosso do Sul já é considerada gravíssima, segundo a secretária adjunta Crhistinne Maymone. Dos 79 municípios, 46 foram classificados com a bandeira vermelha no Prosseguir, que indica um grau de risco alto para o contágio, e nesses locais o horário do toque de recolher será a partir das 21h.

Já em Dourados, único município classificado com a bandeira cinza, de extremo risco de contágio, o horário será das 20h até as 5 da manhã. Mesmo que tais alterações sejam realizadas com o intuito de reduzir o número de contágio, tanto na Capital quanto no interior do Estado, medidas mais restritivas podem ser apresentadas nos próximos dias.

Com referência na 20ª semana epidemiológica, que acabou no último sábado (22), as novas medidas começam a valer hoje (27) até o dia 9 de junho. “A situação que estamos enfrentando no Estado é gravíssima. O nosso mapa está muito mais avermelhado, se comparado com o último relatório feito”, disse Maymone.

Na bandeira vermelha estão 46 municípios, e deste total 22 se mantiveram, 22 apresentaram piora, entre eles a Capital, que passa a partir de hoje (27) a ter um novo toque de recolher das 21h às 5h. E Guia Lopes da Laguna e Juti que tiveram melhora; no último relatório eram os únicos na bandeira cinza.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Eduardo Costa, além de seguir as regras propostas pelo Prosseguir, a Vigilância Sanitária irá propor novas regras. “Vamos acompanhar o decreto do Estado, mas é bem possível que possa ter algum tipo de medida restritiva. A vigilância que irá propor isso ao prefeito”, disse.

Já na bandeira laranja estão 23 municípios, sendo que 23 se mantiveram na mesma situação dos últimos 15 dias. As outras 10 cidades, Antônio João, Bela Vista, Corguinho, Iguatemi, Ladário, Laguna Carapã, Mundo Novo, Paranhos, Sonora e Tacuru, apresentaram melhora e passaram para a bandeira laranja.

Na bandeira amarela estão nove municípios e todos melhoraram. São eles: Bandeirantes, Batayporã, Caracol, Douradina, Glória de Dourados, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Rio Negro e Taquarussu. O Estado não está com nenhuma cidade na bandeira verde para a COVID-19.

Em relação à bandeira cinza, o número diminuiu de duas para uma cidade, Dourados. que estava classificado na bandeira vermelha.

Dourados prevê ampliar restrições

Segundo a prefeitura do município, o novo toque de recolher, das 20h às 5h, já passou a valer desde ontem (26) e segue até sábado (29). Isso porque o prefeito Alan Guedes definirá amanhã (28) novas medidas restritivas para a cidade. “O objetivo da reunião é para ampliar o debate com representantes dos segmentos econômicos e da sociedade civil e para elaborar um plano de medidas”, afirmou o prefeito.

Guedes alertou ainda sobre a situação em Dourados, com o sistema de saúde sobrecarregado. “Dos pedidos de leitos de UTI recebidos, mais da metade são de pacientes da região. E falta também colaboração da população, muitos abandonaram o uso da máscara, fazem festas clandestinas, bares e restaurantes estão cheios como se não estivéssemos numa pandemia. É preciso que cada um faça sua parte”, reiterou. (Texto Rafaela Alves)

