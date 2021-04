Mesmo com decretos, MS abre mais de 5 mil vagas em março

Serviços e comércio puxaram a geração de empregos no mês passado

Mato Grosso do Sul gerou em março 5.152 empregos, principalmente no setor de serviços, comércio e agropecuária. Os dados foram divulgados ontem pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O resultado é o segundo melhor do ano, e bem inferior às -281 vagas de março do ano passado.

No mês passado foram 23.867 admissões e 18.715 demissões. No acumulado do ano o Estado abriu 15.850 vagas formais de trabalho, alta de 2,98% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

Os setores com maior número de empregos foram serviços, com 2.555 postos de trabalho; comércio, com 958; agropecuária, com 798; transporte, com 673 vagas; indústria, com 574; e construção, com 267 vagas.

Brasil

Foram criadas 184.140 vagas com carteira assinada no país em março, apesar do agravamento da pandemia e da implementação de medidas de restrição a algumas atividades econômicas no mês.

Na noite dessa terça-feira (27), o ministro Paulo Guedes (Economia) já havia informado que o balanço do mercado de trabalho formal em março foi positivo.

Apesar da abertura de vagas no mês, os números mostram um desaquecimento do mercado de trabalho, pois em janeiro foram criados 257,8 mil novos contratos e em fevereiro, 395,2 mil.

No acumulado de janeiro a março, o saldo no mercado de trabalho formal brasileiro é positivo, com a abertura de 837,1 mil vagas num período de crise provocada pela COVID-19.

No mesmo período do ano passado, haviam sido criados 108,8 mil empregos com carteira assinada, pois, em março de 2020, o impacto da chegada do novo coronavírus resultou no encerramento de quase 276 mil contratos de trabalho formais.

Para tentar evitar demissões em massa diante da crise, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assinou nessa terça (27) as medidas provisórias para que regras trabalhistas sejam flexibilizadas novamente diante do agravamento da pandemia.

Com isso, foi recriado o programa que permite o corte de jornada e salários de trabalhadores da iniciativa privada, além da suspensão temporária de contratos.

Texto: Rosana Siqueira

