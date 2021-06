“Mercado Imobiliário” com Tatiane Wehner ensina a fazer dinheiro no O Estado Play

A construção civil, compra e venda de imóveis sempre está em alta. Basta dar uma volta na cidade para ver estruturas inteiras surgindo e todo mundo sonha ter a casa própria. Neste segmento em franca expansão, a especialista no setor, Tatiane Wehner, estreia o vídeocast “Mercado Imobiliário”. Ela é corretora de imóveis, advogada, perita em avaliações, decoradora de ambientes, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, gestora de negócios imobiliários, especialista em direito imobiliário, gestora de investimentos imobiliários e proprietária da TSW Soluções Inteligentes.

Seu programa vai ao ar todas às segundas-feiras no O Estado Play e demais plataformas digitais do O Estado Online. Neste primeiro episódio, o convidado será o superintendente do Procon, Marcelo Salomão. O tema abordado é direito imobiliário, áreas relacionadas e correlacionadas. Para a editora-chefe do site e tv, Keliana Fernandes, Tatiane é a melhor pessoa que conhece para tratar do assunto e era necessário trabalhar o potencial dela em outros meios, além de levar o conhecimento especializado da corretora para a maior quantidade de audiência possível. Ela enxerga Tatiane Wehner como uma pessoa de fé que deseja fazer o bem.

“É a profissional certa se você precisa de um imóvel ou quer entender mais profundamente do setor. Ela domina os assuntos da área e consegue transmitir este conhecimento aliado à experiência no ramo de uma forma toda especial. Como trabalho com rádio e TV há mais de 20 anos, vou ajudar a expandir e aprimorar toda a bagagem da Tatiane Wehner que tem uma história linda e dedica a vida para dar o melhor para sua família. Ela é uma mulher fantástica”, pontua Keliana.

Tatiane Wehner ensina como fazer dinheiro com imóveis e nichos ligados à construção civil. “Não conheço nada parecido com este formato que estamos lançando, por isso, as expectativas são muito altas. As minhas e a de todo mundo que aposta neste projeto. As expectativas da editora-chefe, Keliana Fernandes e a do proprietário do grupo O Estado MS, Jaime Valler também são de sucesso”, destaca.

Para Tatiane, os conhecimentos que têm no setor apontam uma aposta certa para investir no vídeocast. “Acredito que o ‘Mercado Imobiliário’ tende a ser um sucesso, principalmente porque é algo diferente e tudo que é diferente, às vezes demora um pouco mais, porém, é sempre muito bem visto”, avalia a nova apresentadora.

A corretora ainda pontua que está empolgada com o projeto. “Realmente vejo com bons olhos esta inovação. Estamos todos apostando nele e vai ser um diferencial. Além disso, a sacada do seu Jaime, da Keliana, de todos os envolvidos, em ter uma TV Online com toda esta estrutura acoplada ao jornal é outro nível”, avalia.

Tati também vê a junção da visibilidade que vem com o vídeocast do seguimento. “Tudo isso aliado ao meu trabalho no mercado imobiliário com minha experiência, conhecimento, norral e lista de clientes é uma junção de fatores que podem ser determinantes para o sucesso do nosso negócio. Não são os únicos fatores determinantes, mas são 50% do que a gente precisa está em todos estes pontos levantados”, aponta.

História

Os pais de Tatiana Wehner sempre fizeram tudo por ela e ensinaram todos os valores. Após um acidente eles não mediram esforços para ajudar a filha a reconstruir seu rosto danificado durante o acidente. Taty tem 35 anos, mas dos 17 para 18 anos começou a trabalhar com telemarketing. Durou um mês e então foi convidada a ser consultora de vendas. Foi evoluindo e conquistando seus objetivos em sua trajetória com dor, mas principalmente, Deus. É toda esta experiência que ela acrescenta em seu trabalho que pode ser acompanhado a partir de agora.