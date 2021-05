Criança faz desenho à caneta na bolsa Chanel de R$ 15 mil da mãe

O que você faria se sua filha fizesse um desenho com caneta na sua bolsa Chanel? Foi essa pergunta que uma loja de restauração no Reino Unido fez a seus seguidores ao publicar a imagem do item de uma cliente. Segundo o estabelecimento, a filha de cinco anos da mulher usou o acessório, que custa 2 mil libras — cerca de R$ 15 mil — como uma tela.

Em seu TikTok, a Handbag Clinc mostrou um vídeo da bolsa em questão. O item, de cor branca, agora levava um desenho de uma mulher ao lado duas estrelas, feito com uma caneta azul. O vídeo estourou na plataforma, tendo quase 750 mil visualizações. Nos comentários, internautas se mostraram chocados com a situação. Felizmente, a restauradora mostrou que conseguiu apagar o desenho, sem deixar manchas na bolsa.