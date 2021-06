Médico detona atendimento a Eriksen na Eurocopa: ‘Tudo errado’

Luis Fernando Correia, que foi coordenador médico da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, fez severas críticas ao atendimento prestado ao jogador Christian Eriksen, que desmaiou durante a partida entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa 2021 neste sábado (12). “Foi tudo errado”, afirmou o profissional de saúde, no SporTV.

Correia explicou que, na época da Copa, havia desenvolvido um protocolo de atendimento médico na beira do campo, adotado posteriormente em diversos campeonatos do mundo. “Nada disso foi seguido”, lamentou ele, ao explicar que Eriksen provavelmente sofreu uma parada cardíaca.

“A cena triste é típica de uma morte súbita. O primeiro diagnóstico em um caso desses é que o coração parou de funcionar por uma arritmia”, afirmou o médico. “Ele caiu duro. Reparem que ele cai de bruços, sem defesa nenhuma, ele não bota a mão na frente. Nesse momento, tem que encarar como se fosse uma parada cardíaca”, informou Luis Fernando.

Tinha que ter uma equipe médica de beira de campo. No mínimo, quatro pessoas treinadas com desfibrilador na mão para chegar nesse atleta o mais rápido possível. Numa situação dessas, a ambulância [tem que] avançar para dentro do campo.

Renata ainda mostrou uma foto do jogador deixando o campo em uma maca, sendo possível percebê-lo acordado. “Sem dúvida, essa é uma boa notícia”, afirmou Correia.

Em nota, a Federação Dinamarquesa informou que Eriksen já está acordado e passará por uma bateria de exames. O jogador foi encaminhado ao hospital. Acesse também: Vídeo: jogador da Dinamarca cai desacordado durante jogo na Eurocopa

(Com informações Notícias da TV)