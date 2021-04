Mayra Cardi anuncia término com Arthur Aguiar 8 dias após reatarem

Apesar de terem anunciado há oito dias que haviam reatado o casamento, Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão separados mais uma vez. Os dois são pais de Sophia, de 2 anos de idade.

Na tarde desta terça-feira (13), a influenciadora digital usou seu perfil no Instagram para detalhar o rompimento. Segundo Mayra, ela teria gravado o vídeo, com quase 15 minutos de duração, antes de conversar com Arthur. A coach decidiu postar somente depois que tivesse resolvido a situação com ele.

Nas imagens, ela aparece sentada na grama. Chorando, a empresária voltou a falar sobre relacionamentos tóxicos, mas deixou claro que o ator “não é mais” abusivo.

