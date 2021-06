‘Matula Cast’, de Rodrigo Teixeira, recebe Simona no ‘Prata da Casa’

Segunda edição da atração é proveniente dos recursos emergenciais da Lei Aldir Blanc

Hoje, às 14h, tem novo episódio do “Matula Cast”, apresentado pelo escritor, jornalista e músico Rodrigo Teixeira, com “Especial Prata da Casa – A trajetória e o balanço de Simona”. O convidado Manoel Sotero de Oliveira, conhecido como “Simona”, 71 anos, é um dos músicos que ajudaram a construir a moderna música sul-mato-grossense e já ultrapassa cinco décadas de carreira, sendo um dos artistas com mais tempo de atividade na cena cultural do Estado.

No podcast, o cantor e compositor Simona Oliveira relembra as principais passagens da sua trajetória, as bandas que integrou, seu disco lançado em 2005 e os projetos de que participou, como o histórico “Prata da Casa” no início da década de 1980. Simona vai executar duas músicas ao vivo durante o bate-papo com Rodrigo Teixeira.

A segunda edição do “Matula Cast” é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, proveniente dos recursos da Lei Federal de Emergência Cultural nº 14.017/2020 – a Lei Aldir Blanc.

Rodrigo Teixeira contou um pouco da história do seu podcast. “O ‘Matula Cast’ é uma ideia de transformar o que já vinha fazendo no programa de rádio ‘América Pantanal’, que saiu do ar mês passado da FM 104,7. A ideia é passar para a linguagem de podcast, que é diferente do rádio convencional. Então linquei com o meu lado de escritor. Fiz o primeiro podcast em cima do meu primeiro livro, ‘Os Pioneiros’, de 2009. Não teve convidados. Sou eu lendo partes do livro mesmo e toquei três músicas clássicas desses pioneiros.”

Rodrigo pretende dar seguimento ao “Matula Cast” e procura por patrocínio. “Como tudo que eu faço, vou criando no caos, na necessidade, na firmeza e na esperança. Vou na filosofia acabense, iluminando o que posso na base da luz de lamparina, que resiste aos ventos mais fortes e segue firme e acesa.”

Atuante no cenário cultural de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Teixeira explica a escolha por Simona para seu segundo episódio do “Matula Cast”. “Eu conto com parceiros e amigos sinceros, como o Helton Perez e a Hanna do Vaca Azul, que sempre estão me apoiando e criando material voltado para o registro histórico e dos personagens fundamentais de nossa cultura. O Simona é um deles, um verdadeiro herói da arte de MS, que chega aos 71 anos cheio de energia. Um artista que acompanha e está vivo na cena musical do Estado desde os anos 60. Um lenda praticamente.”

