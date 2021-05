Mato Grosso do Sul recebe hoje 21º lote de vacina contra COVID-19

Chega por volta das 18h30 desta quinta-feira (13), no Aeroporto Internacional de Campo Grande, o 21° lote com mais de 50 mil doses de vacina contra COVID-19.

A nova remessa é composta por 26.400 doses da vacina da Coronavac e 24.500 doses da vacina da AstraZeneca. Com a chegada do novo carregamento, Mato Grosso do Sul somará 1.044.320 de doses recebidas do imunizante.

Os imunizantes da Coronavac serão destinadas para as pessoas que aguardam a segunda aplicação da doese e a nova remessa de AstraZeneca é destinada para segunda dose e também para continuidade da aplicação da primeira dose dos grupos prioritários.

Em relação a gestantes e puérperas, o Ministério da Saúde ressalta que a vacinação deverá prosseguir, no momento, apenas em mulheres com comorbidades e com os imunizantes do Butantan ou da Pfizer/BioNTech.

A orientação do Ministério da Saúde é que a população deve tomar a segunda dose da vacina mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado, para se completar o esquema vacinal para assegurar a proteção adequada contra a Covid-19.

Mato Grosso do Sul vacinou até o momento 872.075 pessoas, sendo 631.079 com a primeira dose e 240.996 com a segunda dose. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 22,46% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante.