Mato Grosso do Sul recebe 13º lote de vacina contra a Covid-19

Chega hoje (15) o 13º lote de vacinas para imunizar os sul-mato-grossenses contra o novo coronavírus. O novo lote é composto por 31,4 mil doses da vacina Coronavac e 46,5 mil doses da vacina AstraZeneca, com isso,o Estado soma 708.010 doses recebidas.

O Estado vacinou até o momento 551.606 pessoas, sendo 399.991 com a primeira dose e 151.615 com a segunda dose. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 14,24% da população adulta recebeu a 1ª dose do imunizante.

O primeiro lote, com 158,7 mil doses da vacina Coronavac, foi entregue ao Estado em 18 de janeiro. O segundo lote chegou em 24 de janeiro com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. O terceiro lote chegou ao Estado em 25 de janeiro com 10,2 mil doses da vacina Coronavac produzida no Brasil, e o quarto lote chegou em 07 de fevereiro com 32 mil doses da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan.

O quinto lote chegou em 24 de fevereiro com 35.700 doses, sendo 22.500 doses da AstraZeneca/Oxford e 13.200 doses da Coronavac. O sexto lote chegou em 04 de março com 27,8 mil doses da vacina Coronavac. O sétimo lote chegou em 09 de março com 30.600 doses da Coronavac. O oitavo lote chegou em 17 de março com 54.600 doses da Coronavac, e o nono lote chegou em 20 de março com 48.650 doses, sendo 47.400 da Coronavac e mais 1.250 AstraZeneca/Oxford.

O décimo lote chegou em 26 de março com 46,7 mil doses, composto por 38.800 doses da vacina Coronavac e 7.900 doses da vacina AstraZeneca. O 11º lote com 109,5 mil doses chegou em 01 de abril, composto por 101.000 doses da vacina Coronavac e 8.500 doses da vacina AstraZeneca. O 12º lote, com 53,6 mil doses chegou em 08 de abril, composto por 24.600 doses da vacina Coronavac e 29.000 doses da vacina AstraZeneca. (com assessoria)