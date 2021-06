Massa de ar derruba temperatura no Estado a partir deste domingo

Os últimos dias deste mês serão de queda acentuada na temperatura do Mato Grosso do Sul com previsão de geada e ventos frios. A mudança no clima ocorre devido a passagem de uma forte massa de ar de origem polar. Neste domingo (27), o céu fica parcialmente nublado a claro em grande parte do Estado, exceto na região sudoeste.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens. Os termômetros variam entre 16°C a 29°C com tendência a declínio e os níveis de umidade podem chegar aos 20% na Capital.

Durante a tarde deste domingo, os níveis de umidade relativa do ar que podem atingir níveis críticos entre 30% a 20%. A recomendação para aliviar o desconforto é tomar muita água e umidificar ambientes. Aqueles que moram com idosos e crianças devem dedicar atenção especial a eles.