Marquinhos volta de empréstimo e já treina com o elenco do Corinthians

Se era reforço que a torcida do Corinthians queria, ela ganhou um na manhã de segunda-feira (28). Trata-se de Marquinhos, que estava no Sport por empréstimo, e retornou para o clube para integrar o elenco. O jogador já esteve presente nas atividades do dia no CT Joaquim Grava junto com o grupo.

Aos 24 anos, Marquinhos foi avaliado por Sylvinho e seus auxiliares, que gostaram do que viram do atleta durante a passagem por Pernambuco e solicitaram o retorno do atacante para reforçar o setor ofensivo do elenco.

Nesta segunda pela manhã, o jogador se apresentou no CT após os trâmites burocráticos terem sido resolvidos e já treinou com o restante do elenco, podendo em breve ficar à disposição da comissão técnica, uma vez que seu nome ainda precisa aparecer no BID da CBF para que seja escalado. Se isso ocorrer, ele poderá até ser relacionado para o clássico contra o São Paulo.

”Em relação ao Marquinhos, é do clube e pedimos a incorporação dele, pode nos ajudar bastante, pode fazer externo pela direita e esquerda, atleta com boa experiência e deve ajudar no nosso elenco” disse Sylvinho no último domingo.

