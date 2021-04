Máquina desgovernada atinge carros e poste na BR-376

Vítima é transferida para Dourados

No final da tarde desta terça-feira (13), uma máquina agrícola Uniport perdeu o freio na decida da entrada de Glória de Dourados, nas proximidades do cemitério, e bateu numa caminhonete e depois num Fiesta na BR-376, em Glória de Dourados. Após as colisões, o equipamento usado em lavouras tombou na pista.

O motorista Leandro Nascimento de Almeida, 22, teve os primeiros socorros no Hospital Maternidade Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória e foi encaminhado para um Hospital na cidade de Dourados, amigos pedem orações nas redes sociais.

Segundo Fátima News, pessoas que passavam pelo local filmaram a aglomeração ao redor do acidente, e o momento em que a ambulância chegava para atender os ocupantes. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos condutores. Veja mais.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)